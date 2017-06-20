На Украине вступили в силу антидемпинговые пошлины на импорт шоколада из РФ

Пятилетние антидемпинговые пошлины размером 31,33% на импорт из России шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао со вторника вступают в силу на Украине.

В последние годы объемы импортных поставок шоколада из РФ на Украину сократились до минимальных размеров. По оценкам российских экспертов, ограничительные меры приведут к дальнейшей потере российскими кондитерами украинского рынка. Демпинговые цены

Решение о введении антидемпинговых мер в отношении российского шоколада с целью защиты отечественных производителей месяц назад приняла украинская Межведомственная комиссия по международной торговле на основании антидемпингового расследования, проведенного за период 2013-2015 годов.

Комиссия в своем заключении заявила, что установила факт импорта на Украину отдельных видов российского шоколада по ценам, заниженным по отношению к ценам национального товаропроизводителя. Комиссия пришла к выводу, что демпинговые цены на российский шоколад "нанесли существенный вред национальному товаропроизводителю".

В частности, якобы сократились объемы производства (на 7,63%), сократились объемы продаж на внутреннем рынке Украины (на 20,85%), произошло значительное ухудшение финансовых результатов от продажи товара на внутреннем рынке Украины (на 63,36%), уменьшилась рентабельность реализации продукции на внутреннем рынке (на 26,42%), сократилось использование производственных мощностей (на 6,07%), выросли остатки на складах (на 23,77%), произошло сокращение количества сотрудников, занятых в производстве товара (на 11,06%).

Согласно решению комиссии, антидемпинговые пошлины коснутся российского шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао в виде блоков, плиток или батончиков с начинкой массой до двух килограммов; шоколадных изделий с содержанием какао, шоколадных конфет, с начинкой или без начинки, как содержащих, так и не содержащих алкоголь. Также пошлина вводится на кондитерские изделия из сахара и его заменителей с содержанием какао.

Импорт может сойти на нет

По данным Государственной службы статистики Украины, еще в 2015 году РФ была самым крупным импортером шоколада в страну, поставив по итогам года продукции на 25 миллионов долларов. В 2016 году объемы поставок резко сократились — до 399 тысяч долларов.

Из-за ухудшения украино-российских отношений многие международные производители шоколада, которые ранее поставляли на Украину продукцию со своих заводов в РФ, провели переориентацию и начали завозить товар с заводов в Европе, в частности из Польши.

Согласно исследованию российского экспертного Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР), из-за введенных на Украине ограничений российские кондитеры в 2017 году могут лишиться 15-17 миллионов долларов продаж.

"На Украину приходились достаточно заметные объемы поставок, и, по расчетам ЦИКР, российские кондитеры только по итогам 2017 года могут недополучить около 15-17 миллионов долларов продаж", — озвучила итоги исследования центра исполнительный директор ЦИКР Елизавета Никитина

Ответ на закрытие Roshen? По мнению экспертов ЦИКР, величина введенной на Украине пошлины носит заградительный характер, что будет означать сокращение поставок российских шоколадных кондитерских изделий на Украину. "Быстро возместить такие объемы российским кондитерам сразу не удастся", — добавляется в обзоре. С другой стороны, продолжают аналитики, роль Украины в экспортных поставках российских кондитерских изделий в последние годы снижалась.

Некоторые СМИ провели параллель между решением Украины о вводе антидемпинговых пошлин и новостью о планах кондитерской корпорации Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко , закрыть фабрику в Липецке.

В январе стало известно, что Roshen намерен закрыть производство в России по "политическо-экономическим причинам". По данным корпорации, "арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным комитетом РФ в рамках возбужденного уголовного дела, продажу фабрики сделал невозможным". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , остановка работы Липецкой кондитерской фабрики является суверенным решением акционеров компании.

Roshen — один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции ежегодно. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России. Порошенко, выдвигая свою кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло — продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может.