МС-21 не долетел до Ле-Бурже

Во Франции открылся авиасалон «Ле-Бурже». Его начало нельзя назвать успешным для России. В этом году мы привезли на выставку только макеты и рекламные материалы из-за рекомендаций французской таможни. В первый день салона России не удалось заключить ни одного контракта на поставку гражданских самолетов.

Первый день Международного аэрокосмического салона «Ле-Бурже — 2017» (Salon du Bourget) в одноименном французском пригороде в целом не принес сенсаций.

Выставка началась неплохо для Airbus: компания подписала контракт с лизинговой GE Capital Aviation Services (GECAS) на поставку 100 самолетов семейства A320neo — самого коммерчески успешного в мире.

«Это повод сказать, что для Airbus салон прошел не зря», — отмечает исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев

Дмитрий Шугаев. Россия в этом году не привезла во Францию натурные экспонаты своей авиатехники, опасаясь проблем с таможней, заявил директор ФСВТС

«Мы не стали рисковать, потому что поступила информация, что могут быть проблемы с таможенной стороны», — сказал он. У России «не было полной уверенности, что наше участие может быть таким, как мы привыкли», признал Шугаев. При этом, по его словам, в выставке участвует 34 российских организации, которые намерены презентовать около 190 образцов.

Единственным действующим летательным аппаратом, который прибыл от России на авиасалон «Ле-Бурже», стал ближнемагистральный пассажирский авиалайнер Sukhoi Superjet 100 в раскраске мексиканского Interjet

Авиалайнер МС-21, недавно совершивший свой первый полет, будет представлен пилотажным тренажером. Как сообщили в ОАК, устройство имеет идентичную самолету конструкцию пультов и органов управления.

Впрочем, рекорды на нынешнем авиасалоне «Ле-Бурже» не ожидаются и у иностранных поставщиков.

Рынок сейчас перенасыщен авиатехникой, поэтому не требуется производство дополнительных образцов, отмечает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров

По мнению Пантелеева, спрос на новые самолеты в ближайшее время снизится. Оба эксперта не ожидают рекордных контрактов от «Ле-Бурже».

Ранее директор по продажам европейского подразделения Airbus Джон Лии заявил, что в 2017 году будет наблюдаться «значительное замедление как по части роста портфеля заказов Airbus, так и для всей индустрии в целом».

Твердый заказ в первый день салона, кроме Airbus, получила американская Boeing — ирландский лизингодатель AerCap намерен закупить 30 широкофюзеляжных самолетов примерно на $8,1 млрд.

Кроме того, та же GECAS заключила с американским производителем контракт на 20 узкофюзеляжных самолетов Boeing 737MAX-10. Boeing получила также заказы от катарской авиакомпании Qatar Airways и межнационального туроператора TUI Group.

Airbus получил твердый заказ от американского лизингодателя Air Lease Corp. на 12 узкофюзеляжных самолетов A321neo, а канадский производитель Bombardier — от филиппинской авиакомпании Philippine Airlines (PAL) на семь турбовинтовых самолетов Q400.

Российские же производители коммерческой авиации, хоть и настроены оптимистично, пока имеют только планы на опционы.

Так, президент «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) Владислав Масалов в интервью ТАСС сообщил о намерении компании подписать с мексиканской Interjet, которая является основным зарубежным заказчиком SSJ-100, опцион на поставку еще 10 лайнеров. На авиасалоне ГСС намерен обсудить поставку 12 самолетов SSJ-100 со словенской авиакомпанией Adria. Масалов также не исключил поставку до 10 самолетов китайским авиаперевозчикам, отметив, что сертификация SSJ-100 для полетов в Китай может состояться уже в 2018 году.

Про китайский интерес к SSJ-100 говорят уже много лет, но дальше слов дело не идет, напоминает Роман Гусаров. Вряд ли Китай заинтересован в нашем SSJ-100: у них есть аналог и КНР нацелен на собственное производство, считает эксперт.

«Опцион — это все-таки не контракт. И у нас, как показала практика, большая часть контрактов, когда-то подписанных на SSJ-100, так и не состоялись», — напоминает Гусаров.

По его словам, этот лайнер сделан для микрорынка, а потому обречен продаваться в количестве 20-30 самолетов в год.

«Если другие привозят с салонов конкретные подписанные контракты, то мы часто привозим обещания, причем часто обещания, данные самим себе», — комментирует Роман Гусаров.

Новостью дня для российской авиации, по мнению экспертов, стал меморандум канадской Pratt & Whitney Canada и ОАО «Авиационный комплекс им. Ильюшина» о перезапуске программы по созданию региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-100 с двигателями PW127H. Перевод производства ИЛ-114 из Ташкента в подмосковные Луховицы предполагал модернизацию лайнера и переход на отечественный двигатель, новый контракт с канадской компанией мог бы расширить линейку предложений и привлечь потенциальных покупателей.

В рамках программы Pratt & Whitney Canada предоставит два PW127H для Ил-114-100 вместимостью от 50 до 60 пассажиров. Компании также заинтересовали в долгосрочном соглашении и будущих программах.

Это хорошая новость, но не стоит забывать, что Канада одной из первых присоединилась к антироссийским санкциям, а компании были вынуждены тогда отказаться от уже действующих контрактов, напоминает Гусаров. Нельзя забывать о политической обстановке, считает эксперт.

При этом у российской военной авиации неплохие перспективы: на «Ле-Бурже» стало известно об интересе ряда стран к покупке российских истребителей, в частности МиГ-35 и Су-30.

«В ближайшие десять лет доля российской боевой авиации будет составлять 27%, — заявил Шугаев. — А 27% — это, кстати, первое место».

Глава ведомства отметил, что Европа и страны НАТО никогда не занимали в общем объеме военно-технического сотрудничества России больше нескольких процентов. «Наши рынки известны — это Юго-Восточная Азия, Африка, Латинская Америка», — пояснил Шугаев.

Сегодня же стало известно, что Россия выиграла тендер на поставку для египетских вертолетоносцев типа «Мистраль» корабельных вертолетов Ка-52.

А заместитель гендиректора РСК «МиГ» Виктор Чернов заявил журналистам, что компания уже начала предварительные переговоры с потенциальными зарубежными покупателями новейшего российского многоцелевого истребителя поколения «4» МиГ-35.