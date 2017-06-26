Стоимость барреля нефти марки Brent превысила $46

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent по состоянию на 5:06 по московскому времени поднялась на 1,065% до $46,03 за баррель. Стоимость нефти марки WTI выросла на 1,058% — до $43,47.

Напомним, в пятницу цена нефти Brent закрепилась возле отметки $45 за баррель, потеряв за неделю 4,6%. Наращивание добычи Ливией и Нигерией, а также высокая буровая активность в США привели к возвращению цен на нефть к минимальным уровням с ноября прошлого года. В проигрыше оказался российский рубль, продемонстрировавший худшую динамику среди всех мировых валют на прошедшей неделе.