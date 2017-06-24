Эксперт: цены на нефть могут просесть до $30

Довольно скромный рост нефти практически не повлиял на мнение одного портфельного менеджера, который призывает инвесторов избегать нефти и энергетического сектора.

Чад Морганландер, портфельный менеджер в Washington Crossing Advisors, заявил, что фундаментальные факторы с годами стали слабее в отношении сырьевого товара."Мы рассчитываем на снижение цен на нефть в течение следующих 18-24 месяцев", - сказал он, добавив, что это обусловлено технологическими изменениями в отрасли сланцевой нефтедобычи и ростом солнечной энергии как источника беспокойства по поводу будущего сырой нефти.

Учитывая, что он предвидит ускорение изменений в этой отрасли, Морганландер говорит, что нефть может упасть до минимумов, которые не были отмечены с 2016 года. "Я бы не удивился, увидев, что цены на нефть упадут примерно до $30 в течение следующих 12 месяцев, поэтому я бы вообще избегал этого сектора", - сказал он.

Главный стратег IITrader Билл Барух отметил, что в последнее время наблюдается рост чистых коротких позиций по фьючерсам на нефть. Для тех, кто ориентируется на короткие позиции по нефти, Барух предлагает: "Подождите, пока цены поднимутся до уровня $44-$45, и попытайтесь продать в этот момент". Нефть выросла примерно на 20% в год на сегодняшний день и находится на пути к самой худшей неделе 2017 года.