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Доллар преодолел психологическую отметку
Курс доллара вырос до 58,05 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже.
Евро вырос до 64,85 рубля.
Торги в понедельник открылись ростом рубля. Курс доллара потерял 10 копеек и составил на 10:00 мск 57,67 рублей, курс евро уменьшился на 8 копеек, до 64,62 рубля.
Аналитик «Альпари» Владислав Антонов заявил порталу Banki.ru, что рубль получает поддержку от налогового периода. При этом аналитик отмечает, что рубль останется под давлением на фоне возросших геополитических рисков и новых санкций США.
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