Путин подписал поправки в Трудовой кодекс

Президент России Владимир Путин утвердил закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ», согласно которому уточняется порядок неполной рабочей смены, а также предоставления перерыва. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

«Кроме того, предусматривается правило, согласно которому работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой)», - указано в сообщении.

Изменения были внесены в статьи 93, 101 и 108 Трудового кодекса.