ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций

Бизнес «Фидбэка» практически полностью был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций. При этом компанией активно осуществлялись мероприятия по уклонению от предусмотренных законодательством в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Деятельность кредитной организации «Расчетный Финансовый Дом» с конца 2016 года ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом компания также не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.