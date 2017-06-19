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ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций
Банк России принял решение об отзыве лицензий у московской небанковской кредитной организации «Фидбэк» и петербургской небанковской кредитной организации «Расчетный Финансовый Дом».
Бизнес «Фидбэка» практически полностью был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций. При этом компанией активно осуществлялись мероприятия по уклонению от предусмотренных законодательством в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении на сайте ЦБ.
Деятельность кредитной организации «Расчетный Финансовый Дом» с конца 2016 года ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом компания также не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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