Эксперты назвали предельный курс падения рубля

- Сегодня рубль будет следовать в кильватере нефтяных цен с возможной тенденцией к ослаблению по отношению к доллару и евро. При этом, я думаю, что на сегодняшний момент равновесной "ценой" национальной валюты был бы 61 рубль за доллар. Но когда налицо такие серьезные курсовые качели, он может покачнуться в большую сторону и вернуться. При этом экономических оснований для 65 за доллар с точки зрения "стабильного" курса я не вижу.

И еще - мне кажется, что словесные интервенции, которые делали наши чиновники, даже усилили те объективные тенденции на валютном рынке, которые случились. Пока же рубль вчера весь день демонстрировал нисходящую курсовую динамику, впрочем, продолжая оставаться около уровня в 60 за доллар. А помогали ему в этом, естественно, попытки рынка нефти удержаться на уровне 46 долларов за баррель марки Brent.

Официальный курс доллара на сегодня, 22 июня, составляет 60 рублей за единицу американской валюты (укрепление на 42 копейки). За один евро дают 66,80 рубля (укрепление на 1 рубль 48 копеек).