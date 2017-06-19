СМИ: В Чехии партия создает российско-чешскую группу по вопросам очистки воды в Крыму

Чешская партия «Свобода и прямая демократия» (СПД) создаёт российско-чешскую рабочую группу, которая займется вопросом очистки воды в Крыму. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на депутата парламента Чехии от СПД Ярослава Голика

Отмечается, что интерес чешской партии к двустороннему сотрудничеству объясняется тем, что СПД выступает против политики санкций ЕС и за нормализацию отношений с Москвой.

«Осенью этого года в Прагу приедет делегация из Крыма, включающая профильных специалистов, предпринимателей и политиков, с которыми мы сможем обсудить все необходимые нюансы и определить конкретные сроки. Мы планируем запуск проекта в 2018 году», — рассказал Голик.

По его словам, группа займётся вопросами очистки загрязненной воды на полуострове и её повторного использования в технической сфере. Кроме того, планируется создание каналов, которые будут препятствовать стеканию воды с гор в море.

Как заявил глава Минприроды России Сергей Донской , сейчас страна успешно решает проблему водоснабжения Крыма. Однако министр приветствует международную инициативу и его ведомство готово к обмену опытом.