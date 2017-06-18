"Роснефть" открыла месторождение углеводородов в Восточной Арктике

Специалисты "Роснефти" в результате бурения поисковой скважины с берега полуострова Хара-Тумус на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых (Восточная Арктика) обнаружили, что полученный керн насыщен нефтью с преобладанием легких маслянистых фракций, что позволяет "Роснефти" считаться первооткрывателем месторождений на шельфе Восточной Арктики, говорится в сообщении компании.

"Роснефть" на основании комплексного геологического исследования осуществляет бурение самой северной поисковой скважины на шельфе Восточной Арктики.

"В процессе бурения скважины "Центрально-Ольгинская-1" с берега полуострова Хара-Тумус на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых осуществлен троекратный отбор керна с глубин от 2305 до 2363 метров, который показал высокое насыщение нефтью с преобладанием легких маслянистых фракций. Уже на основании первичных исследований можно сделать вывод об открытии нового месторождения нефти, объем ресурсного потенциала которого увеличивается по мере продолжения буровых работ" — говорится в сообщении. В настоящий момент отбор керна продолжается.

"Наличие углеводородов в поднятом керне подтверждает геологическую модель, разработанную специалистами "Роснефти". Полученный результат бурения на Хатангском лицензионном участке позволяет компании "Роснефть" считаться первооткрывателем месторождений на шельфе Восточной Арктики", — отмечается в сообщении "Роснефти"

Лицензия на разработку Хатангского участка была получена "Роснефтью" в ноябре 2015 года. Компания 3 апреля 2017 года приступила к бурению скважины Центрально-Ольгинская-1.