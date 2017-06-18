Московиси: ЕС займет дружелюбную и твердую позицию в переговорах по Brexit

Европейский союз займет дружелюбную и твердую позицию в переговорах по Brexit, заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси в интервью французскому изданию Journal Dimanche.

"По Brexit мы не будем ни "жесткими", ни "мягкими", но дружелюбными и твердыми. Мы говорим о Brexit как таковом, с принципами совместной работы, уважением прав граждан и бюджетными обязательствами", — сказал Московиси.

По словам еврокомиссара, основные сценарии выхода Великобритании из ЕС уже выработаны. "Все сценарии представлены, в том числе вариант того, что мы не достигнем соглашения к 29 марта 2019 года. Но это не то, чего бы мы хотели. Наша идея состоит в разработке тесных связей во всех сферах", — заключил Московиси.

В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. В конце марта Британия объявила о запуске процедуры Brexit. Ожидается, что переговоры с ЕС начнутся в июне после внеочередных парламентских выборов в Великобритании. Таким образом, Британия должна выйти из ЕС весной 2019 года.