Более 200 миллионов человек в мире потеряли работу

И, учитывая медленные темпы экономического роста, скорее всего, страны не смогут обеспечить создание необходимых 40 миллионов новых рабочих мест в год, что особенно тяжело скажется на положении молодых женщин и мужчин, считает помощник генерального директора Международной организации труда (МОТ) Николя Немчинов.

По его словам, сфера труда сильно меняется в последние годы - из-за инноваций и внедрения робототехники, глобализации, сдвигах в производственных отношениях. "Кроме того, мы сталкиваемся с беспрецедентными климатическими изменениями, демографическим ростом, конфликтами и миграционными процессами", - продолжает Намчинов.

Эти изменения с неизбежностью повлияют на спектр политических мер, которые правительства должны будут реализовать для преодоления динамичного и растущего комплекса все более сложных вызовов. Найти решения поможет проект МОТ "Будущее сферы труда". В частности, предстоит найти ответы на вопросы, до какой степени модель "одного рабочего места на протяжении всей трудовой жизни" будет вытеснена более гибкой, краткосрочной и переходной формой занятости? Какими будут последствия того, что трудовые коллективы уменьшаются в размерах и рассредоточиваются, а места работы все больше удаляются от мест жительства? Способны ли новые формы работы, предлагающие людям беспрецедентный выбор и вознаграждения, дать им больше свободы и возможностей?

Подробнее о том, что ждет будущее сферы труда, о предстоящих вызовах и путях их преодоления Николя Немчинов рассказал в интервью, которое можно посмотреть на интернет-канале Международной организации труда.