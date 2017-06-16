В России резко подешевел флагман Samsung Galaxy S8

Новейший смартфон Samsung Galaxy S8 потерял уже четверть от своей стартовой стоимости спустя пару месяцев с момента начала продаж в РФ.

Безрамочный смартфон Galaxy S8 появился в России в апреле по цене 54 990 рублей. Однако сегодня некоторые интернет-магазины предлагают приобрести устройство всего лишь за 42 700 рублей. Это означает, что стоимость флагмана уменьшилась уже на 23%.

Впрочем, крупные торговые сети все еще просят за Samsung Galaxy S8 свыше 54 000 рублей, однако, по оценке экспертов, скоро и они перепишут ценники.

Устройство Galaxy S8 показали в конце марта. Аппарат произвел фурор среди экспертов в области мобильной техники и простых пользователей.