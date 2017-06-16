FT: США «дали залп» по трубопроводу «Северный поток-2»

Сенат США постановил усилить и расширить ограничения против российских компаний, это лишает всех оставшихся надежд на то, что Вашингтон при Трампе упростит отношения с Москвой, констатирует Financial Times , комментируя новые антироссийские санкции США. Как раз тогда, когда российские компании считали, что приспособились к санкциям, введенным Западом три года назад после воссоединения с Крымом, сенат утверждает законопроект о новых санкциях против России, констатирует Financial Times.

Новый санкционный «залп» вновь порождает нервозность среди иностранных инвесторов в России – подобную той, что последовала за введением предыдущих санкций, констатирует издание. Многие компании, такие как нефтяной гигант ExxonMobil , приостановили инвестиционные проекты в России, а банки прекратили финансирование местных предприятий, утверждается в материале FT.

«Это создает угрозу», - заявил исполнительный директор одной из компаний, пострадавших от санкций.

Наиболее заметной целью является спорный газопровод «Северный поток-2», который намерен начать закачку газа из России в Европу в 2019 году и является флагманским проектом для «контролируемой Кремлем газовой монополии «Газпром» , напоминает Financial Times. «Санкции направлены на тех, кто инвестирует в строительство трубопроводов для российских энергоносителей, или поддерживает такое строительство», - не скрывает один из авторов санкционного законопроекта, сенатор-республиканец Майкл Крепо.

В Вашингтоне полагают, что «Северный поток-2» является «инструментом геополитической власти Газпрома», призванным укрепить его господство в сфере энергоснабжения Европы. Американские санкции «могут стать головной болью» для европейских партнеров проекта «Северный поток-2» - Shell , Engie, OMV, Wintershall и Uniper. Их вложения составляют половину стоимости проекта – около 9,5 млрд евро.

Издание напоминает, что законопроект сенаторов еще должен быть одобрен в палате представителей. Но даже без этой ратификации, голосование в Сенате скажется явно отрицательно на деловом климате – приводит FT мнение, изложенное в аналитической записке московского офиса инвестиционного банка BCS Global Markets.

Индекс ММВБ в Москве упал до 4,2% в четверг и закрылся на самом низком уровне с февраля 2016 года, а доходность по пятилетнему долгу страны выросла, указывает FT. Акции «Роснефти» , «крупнейшего производителя нефти в стране и компании, в значительной степени зависимой от последствий санкций», закрылись на 1,1% ниже. Сбербанк , крупнейший российский банк, потерял 2,1%, констатирует издание.

Надежды на смягчение санкций при Трампе вызвали всплеск иностранных инвестиций в российскую экономику в первые месяцы его администрации, однако сейчас поводов для оптимизма меньше, полагает FT. Далее следует цитата из интервью, которое Financial Times недавно дал Игорь Сечин . Гендиректор Роснефти констатирует, что во время избирательной кампании Трамп демонстрировал совершенно иной подход к развитию отношений с Россией. Но как только он стал президентом, на него начали давить. Те, кто вводил санкции, начали создавать условия для их продолжения.

Первая волна санкций совпала с 50-процентным падением цен на нефть, самым важным экспортным товаром в России, и вызвала рецессивные процессы в экономики. Но с тех пор российская экономика вернулась к росту.

Компании, попавшие под санкции, «такие как «Роснефть» и ее нефтяные конкуренты «ЛУКОЙЛ» «Газпром нефть» , в целом справились с некоторым количеством негативных последствий, в частности, заменив иностранное кредитование местным финансированием, указывает FT.

Нынешнее голосование в Сенате по санкциям призвано расширить антироссийские ограничения, распространив их на транспортную, металлургическую, и горнодобывающую промышленность и на судоходство. Речь идет о «реальной интенсификации» санкций, сказал FT главный экономист « Ренессанс Капитал » по России и СНГ Олег Кузьмин