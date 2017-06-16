Непогода грозит ускорением инфляции

Холодное лето может способствовать низким урожаям и росту потребительских цен.

Аномально холодные и дождливые месяцы отодвинули дату появления раннего урожая, что вызвало отклонение инфляции в большую сторону от прогноза на 0,1-0,2 процентных пункта, подсчитали в Минэкономразвития . Сейчас инфляция находится выше целевого показателя Центробанка – на уровне 4,1% в годовом выражении. В июне ситуация не улучшилась: в центральной части страны по-прежнему стоит неблагоприятная для посевов погода, и продолжение дождей может поставить под угрозу урожай картофеля. Агроэксперты надеются на хороший урожай зерновых, который должен замедлить инфляцию ближе к концу лета.

В мае годовая инфляция составила 4,1%, сохранившись на уровне апреля. Хотя обычно в конце весны на рынок поступает ранний урожай, что позволяет несколько снизить годовой уровень прироста цен. На это рассчитывали в МЭР, прогнозируя инфляцию в мае на уровне 3,9-4%. Однако итоговое отклонение составило 0,1-0,2 п.п. в большую сторону.

"Основной причиной отклонения стала динамика цен на плодоовощную продукцию. Рост цен на нее ускорился с ‑3,1% год к году в апреле до 2% год к году в мае, что обусловлено нетипично холодной погодой в апреле-мае и, соответственно, задержкой в поступлении раннего урожая", - указано в майской «инфляционной картине» МЭР.

По данным синоптиков, нынешний апрель был самым холодным с 2010 года и самым влажным за 30 лет. Эта тенденция продолжилась в мае, когда средняя температура воздуха в центральных регионах была на 3-4 градуса ниже нормы, а в отдельные дни – и на 10 градусов, и в июне. По данным Росстата, во вторую неделю июня цены на плодоовощную продукцию выросли на 2,2%, тогда как годом ранее – всего на 0,3%. Сильнее всего дорожают капуста, морковь, картофель и яблоки.

Одной из причин роста цен стало и исчерпание запасов урожая прошлого года.

- Цены на большинство овощей в последние месяцы действительно росли, это связано с тем, что запасы с прошлого лета подходят к концу. Вклад подорожания «борщевого» набора в инфляцию составил порядка 0,3 пп, - отметил главный экономист ИК «Уралсиб кэпитал» Алексей Девятов

Виды на урожай – одна из традиционных сезонных переменных для инфляции.

- Холодная весна приведет к снижению урожая в этом году, что может сказаться на ценах на продовольствие в августе-сентябре. Но сейчас сказать, насколько вырастут цены, нельзя. Дальнейшие перспективы инфляции пока не очень ясны, но есть угроза, что годовая инфляция начнет расти, в том числе из-за неурожая, - оценил главный экономист БКС Владимир Тихомиров

Теоретически затяжные дожди могут привести к неурожаю картофеля, указал директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов . Однако главный урожай – это сбор зерновых, который, по его оценке, будет в этом сезоне вторым по объему за всю историю – 115 млн тонн.

- Высокий урожай озимых, это то, что сеялось прошлой осенью, уже предопределен. Мало что найдется, чтобы это изменить. По яровым вопросов больше. Но запасы хорошие. Основная угроза для урожая – это засуха, а не избыток влаги, которого у нас по большому счету не бывает, - отметил эксперт.

Зерно – это самая главная составляющая в нашем урожае, согласился директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов . Однако его оценка урожая заметно ниже и прежде всего – из-за погоды.

- Погодные условия хуже, чем в прошлом году, поэтому урожай будет значительно ниже. Хорошо, если будет 100 млн тонн, - указал он. - Что касается плодоовощной продукции, то, конечно, в связи с тем, что погода в центральной части складывается не очень хорошая - заморозки, которые угнетают вегетацию, развитие - естественно, есть убытки.

Если погода продолжит оставаться такой холодной и влажной, то это приведет к снижению урожая, что в конечном счёте, скажется на ценах, считает эксперт. По его словам, для снижения таких рисков необходимо развивать тепличное хозяйство, чтобы меньше зависеть от погоды.

Наталия Орлова. В свою очередь макроэкономисты отмечают, что сезонная дефляция в России, вызванная поступлением на рынки урожая нового сезона, обычно начинается в августе или даже сентябре. Если этим летом будет неурожай, то в эти месяцы не будет дефляции, однако это маловероятно, считает в свою очередь главный экономист Альфа-банка

Самый большой вклад погодных условий в инфляцию был во время засухи 2010 года, когда он составил 1 п.п.