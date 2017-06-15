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Ставки по ипотеке продолжат снижаться
Фото: Российская Газета
Рекордно низкие процентные ставки по ипотеке в ближайшее время продолжат снижаться. За два-три года они могут упасть примерно до восьми процентов годовых, считают аналитики и банкиры. Есть и еще более позитивные прогнозы.
По оценкам Банка России, средняя ставка по жилищным кредитам по итогам апреля опустилась до самого низкого значения за последние пять лет - 11,45 процента. Это во многом произошло благодаря очередному неоднократному снижению ставок с начала года крупнейшими банками в борьбе за новых клиентов. Кроме того, на стоимость ипотеки для заемщиков влияет и политика Банка России по снижению ключевой ставки (ориентируясь на нее, ЦБ одалживает деньги банкам, а те - населению). Сейчас она находится на отметке 9,25 процента, а в пятницу, 16 июня, скорее всего, будет в очередной раз снижена.
Средняя ставка по ипотеке в 6-7 процентов может быть доступна уже на горизонте двух лет, считают в АИЖК
Если ЦБ продолжит активное снижение ключевой ставки, то сравнительно скоро средние ставки по ипотеке опустятся ниже 10 процентов, считает замруководителя блока "Розничный бизнес" банка "Возрождение" Олег Коркин. По прогнозу зампреда правления Абсолют Банка Татьяны Ушковой, если нынешние тенденции на ипотечном рынке продолжатся, то к 2020 году ставки по жилищным кредитам могут упасть примерно до восьми процентов годовых.
Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) дают более консервативный прогноз - по их мнению, ставки по ипотеке должны опуститься за ближайшие три года только до 8,5-9 процентов. Однако в Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) на будущие ставки смотрят оптимистичнее: так, по прогнозу главы АИЖК Александра Плутника, средняя ставка в 6-7 процентов может быть доступна уже на горизонте двух лет. О таких цифрах ранее говорили также премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Сбербанка Герман Греф. "Все больше людей хотят приобретать жилье. Мы видим, что эта тенденция будет усиливаться. Еще больше людей придут за ипотекой во втором полугодии текущего года", - отмечал Плутник.
Сейчас к ипотечным кредитам приковано внимание как банков, так и граждан. Спрос населения на ипотеку поддерживает сейчас и будет поддерживать и дальше все еще низкая обеспеченность жильем, покупка недвижимости как средства для сохранения сбережения, опять же снижение ставок и активная жилищная политика государства, говорится в исследовании АКРА. Банкам выдавать ипотеку тоже будет выгодно из-за низкого уровня просрочки граждан по такого вида кредитам.
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