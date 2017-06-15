Ставки по ипотеке продолжат снижаться

Рекордно низкие процентные ставки по ипотеке в ближайшее время продолжат снижаться. За два-три года они могут упасть примерно до восьми процентов годовых, считают аналитики и банкиры. Есть и еще более позитивные прогнозы.

По оценкам Банка России , средняя ставка по жилищным кредитам по итогам апреля опустилась до самого низкого значения за последние пять лет - 11,45 процента. Это во многом произошло благодаря очередному неоднократному снижению ставок с начала года крупнейшими банками в борьбе за новых клиентов. Кроме того, на стоимость ипотеки для заемщиков влияет и политика Банка России по снижению ключевой ставки (ориентируясь на нее, ЦБ одалживает деньги банкам, а те - населению). Сейчас она находится на отметке 9,25 процента, а в пятницу, 16 июня, скорее всего, будет в очередной раз снижена.

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Если ЦБ продолжит активное снижение ключевой ставки, то сравнительно скоро средние ставки по ипотеке опустятся ниже 10 процентов, считает замруководителя блока "Розничный бизнес" банка "Возрождение" Олег Коркин . По прогнозу зампреда правления Абсолют Банка Татьяны Ушковой, если нынешние тенденции на ипотечном рынке продолжатся, то к 2020 году ставки по жилищным кредитам могут упасть примерно до восьми процентов годовых.

Сейчас к ипотечным кредитам приковано внимание как банков, так и граждан. Спрос населения на ипотеку поддерживает сейчас и будет поддерживать и дальше все еще низкая обеспеченность жильем, покупка недвижимости как средства для сохранения сбережения, опять же снижение ставок и активная жилищная политика государства, говорится в исследовании АКРА. Банкам выдавать ипотеку тоже будет выгодно из-за низкого уровня просрочки граждан по такого вида кредитам.

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