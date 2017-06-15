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Якунин рассказал про "маленькую кладовку для шуб"
Экс-президент РЖД Владимир Якунин заявил, что у него нет шубохранилища, но есть "маленькая кладовая для шуб". Об этом он сказал в интервью ведущему программы HARDtalk Стивену Сакуру на телеканале "Би-би-си".
"Слушайте, это анекдот, просто выдумка", - ответил Якунин на вопрос о том, действительно ли у него в доме есть шубохранилище.
Тем не менее позже он добавил, что готов показать журналисту "эту маленькую кладовку для шуб".
По словам Якунина, там нет каких-то особых мехов, "может быть, какие-то шубы из Сибири".
В ноябре 2014 года Якунин в интервью "Газете.Ru" заявил, что ни у него, ни у его жены нет шубохранилища.
В начале июня 2013 года в блоге оппозиционера Алексея Навального появилась публикация об элитной даче Якунина с отдельным хранилищем для шуб, перегороженными подходами к реке и огромной молельной комнатой с иконами в золотых окладах.
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