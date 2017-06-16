"Слушайте, это анекдот, просто выдумка", - ответил Якунин на вопрос о том, действительно ли у него в доме есть шубохранилище.

Тем не менее позже он добавил, что готов показать журналисту "эту маленькую кладовку для шуб".

По словам Якунина, там нет каких-то особых мехов, "может быть, какие-то шубы из Сибири".

В ноябре 2014 года Якунин в интервью "Газете.Ru" заявил, что ни у него, ни у его жены нет шубохранилища.