Германия и Австрия раскритиковали проект новых санкций США против РФ

«Угрожать штрафами на рынке США компаниям в Германии, Австрии и других европейских странах, потому что они участвуют в газовых проектах, таких как «Северный поток — 2», с Россией или финансируют их, вносит совершенно новое и очень негативное качество в европейско-американские отношения», — говорится в сообщении.

Целью расширения списка ограничительных мер политики называют «продажу американского сжиженного газа и выдавливание поставок российского природного газа на европейском рынке», что позволит «обеспечить работу в нефтяной и газовой промышленности США». Габриэль и Керн высказали уверенность в том, что политические санкции не должны затрагивать экономических интересов.

14 июня Сенат США одобрил расширение списка антироссийских санкций. Санкции предполагают сокращение срока финансирования российским банкам с 90 до 14 дней. Кроме того, финансирование будет ограничено и российским энергетическим компаниям до 30 дней. Также под санкции подпадут те, кто планирует инвестировать средства в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии или информационную поддержку. Новые ограничительные меры в отношении России рассматривались в качестве поправки в рамках законопроекта о санкциях против Ирана.

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