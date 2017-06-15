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Опять с протянутой рукой: Киев выпрашивает новый транш у МВФ
Для получения очередного транша от МВФ Украине необходимо принять реформы. Об этом рассказал министр финансов страны Александр Данилюк, передает Depo.ua . По его словам, прежде всего, речь идет об изменениях в пенсионной системе и аграрном секторе.
Необходимо выполнить все обязательства, чтобы получить следующий транш, относительно изменений в пенсионной системе, запуска аграрного рынка и приватизации , - пояснил Данилюк. Он подчеркнул, что следующий транш Международного валютного фонда поступит летом либо в начале осени. При этом окончательная сумма пока не определена.
Окончательная цифра будет определена в процессе обсуждения программы. Это будет больше миллиарда , - заявил Данилюк. По мнению экспертов, Международный валютный фонд загоняет Киев в безвыходное положение, заставляя принимать все более антисоциальные меры в стране. Так, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив указывает, что МВФ может уничтожить здравоохранение и социальную сферу на Украине, а власти будут молчать, потому что боятся потерять источник финансирования .
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