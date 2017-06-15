Опять с протянутой рукой: Киев выпрашивает новый транш у МВФ

Для получения очередного транша от МВФ Украине необходимо принять реформы. Об этом рассказал министр финансов страны Александр Данилюк , передает Depo.ua . По его словам, прежде всего, речь идет об изменениях в пенсионной системе и аграрном секторе.

Необходимо выполнить все обязательства, чтобы получить следующий транш, относительно изменений в пенсионной системе, запуска аграрного рынка и приватизации , - пояснил Данилюк. Он подчеркнул, что следующий транш Международного валютного фонда поступит летом либо в начале осени. При этом окончательная сумма пока не определена.