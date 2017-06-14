Клиенты Сбербанка сталкиваются с трудностями при онлайн-оплате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления в колл-центре кредитной организации.

«Поступают сообщения о трудностях при оплате покупок через интернет, когда для оплаты требуется пароль», — заявил собеседник агентства.

9 июня в России произошёл масштабный сбой в системе обслуживания банковских карт. По словам представителей «Сбербанка», трудности в работе с картами были во всех каналах кредитной организации. Проблема затронула и другие крупнейшие банки страны. Сбой коснулся около 10% операций по картам.