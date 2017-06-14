Орешкин ожидает длительную волну роста российской экономики

"Тот фундамент изменений последних двух лет (в российской экономике - прим. ред. ТАСС ), который создан, очень прочный. И, по нашим оценкам, позволит иметь длинную волну экономического роста в предстоящие годы", - сказал Орешкин на встрече с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжан Пином накануне открытия 4-го российско-китайского ЭКСПО.

В начале встречи российский министр выразил признательность Чжан Пину за участие китайской делегации в четвертом российского-китайском ЭКСПО.

"Это свидетельствует о том, что центральное правительство Китая и Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей придает очень большое значение этой площадке и в целом развитию российско- китайских отношений", - считает глава Минэкономразвития.

Он добавил, что российско-китайские отношения в последние годы развиваются очень успешно и РФ намерена выводить эти отношения на еще более высокий уровень для надежного обеспечения интересов двух стран в 21 веке.

В ходе переговоров с Чжан Пином Орешкин также пригласил участников переговоров принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.

В "уникальной точке"

Российская экономика находится в "уникальной точке" - без структурных дисбалансов и перегревов, заявил Орешкин.

"Было два непростых года, связанных с адаптацией к снижению цен на нефть. Сейчас у нашей экономики на самом деле очень уникальная точка. Если прогнозировать ее структуру, прогнозировать состояние рынков, то можно отметить, что ни структурных дисбалансов, ни перегревов в отдельных сегментах российской экономики не наблюдается", - сказал Орешкин.

Говоря о предстоящем ЭКСПО, Орешкин отметил, что 2017 год начался с положительной тенденцией в товарообороте между Россией и Китаем, что помимо прочего будет поспособствовать началу новой фазы экономического роста в РФ.