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Аналитики предсказали «судьбоносное» для рубля решение ФРС
Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1-1,25 процента годовых. Такую точку зрения выразили опрошенные ТАСС эксперты.
По мнению собеседников агентства, ставка будет повышена на заседании в среду, 14 июня. Такое решение ФРС, по мнению аналитиков, уже учтено рынком. «Сейчас почти нет сомнений, что Федрезерв повысит ставку на 25 б.п., так что основной вопрос - это комментарий регулятора относительно дальнейших шагов, а именно, позволяет ли текущая макроэкономическая ситуация рассчитывать на три пересмотра ставки в 2017 году, или повышение окажется последним до конца года», - отметила аналитик «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева.
По мнению Тома Левинсона из Sberbank CIB, в 2017 году произойдет еще одно повышение ставки на 25 базисных пунктов.
Как заявил Finanz.ru аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков, решение ФРС, проводившей «политику активной накачки деньгами», может оказаться «судьбоносным» для российской валюты. Рост долларовых ставок снизит привлекательность вложений в рубли и рублевые облигации для иностранных спекулянтов, с помощью которых, в частности, поддерживался стабильный курс. Начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков отметил в комментарии РБК, что, если ФРС решится повысить ставку, а Центробанк, наоборот, снизит ключевую ставку, это может оказать серьезное давление на рубль. Курс доллара, по его мнению, сможет вырасти до 58 рублей, а евро поднимется выше 65 рублей.
Предыдущее повышение ставки ФРС произошло в марте. Тогда она выросла до 0,75-1 процента с 0,5-0,75 процента годовых. В апреле глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что экономика США находится в здоровом состоянии, поэтому сейчас главной задачей ФРС является проведение политики постепенного повышения базовой процентной ставки. При этом в мае ставка была сохранена на прежнем уровне.
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