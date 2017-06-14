Roshen не признала требования российских налоговиков

Как заявили в корпорации, управление ФНС по Липецкой области провело налоговую проверку «дочки» Roshen - ООО «Рошен» - за 2014-2015 годы и решило, что компания незаконно воспользовалась льготами, установленными Соглашением об избежании двойного налогообложения между РФ и Украиной, при выплате дивидендов на Украину. В итоге налоговики решили доначислить компании 150 миллионов рублей налога.

В Roshen сочли, что решение ФНС нарушает международные обязательства России и представляет собой попытку взыскать с корпорации дополнительные налоги, которые уже поступили в украинский бюджет. Представители корпорации подчеркнули, что будут использовать все существующие правовые меры для защиты своих прав.

Кондитерская корпорация Roshen была создана Порошенко в 1996 году. В ее состав, в частности, входила фабрика в Липецке. В начале 2016-го украинский президент передал принадлежащие ему акции Roshen в управление траста Ротшильдов. В апреле Roshen объявила о полной консервации своей липецкой фабрики к июню 2017 года. Предприятие начало сокращать сотрудников. Производство на фабрике полностью остановилось 1 апреля. Компания объяснила это решение политическими и экономическими причинами.

Roshen не может продать российский актив из-за ареста имущества фабрики в рамках дела по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, липецкое предприятие и ООО «Научно-производственная фирма «Металлимпресс» пытались незаконно получить возмещение НДС в размере 180 миллионов рублей с помощью поддельных документов с завышенной стоимостью работ по строительству фабрики.