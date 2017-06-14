"Северный поток" подвели под санкции

Конгресс Соединенных Штатов Америки опубликовал законопроект по новым ограничениям в отношении России. Проект будет проводится в виде поправок к законопроекту по санкциям против Ирана, связанных с атомной программой этой страны и предполагаемой поддержкой терроризма Тегераном.

Поправки подразумевают сокращение срока кредитования для уже находящихся под санкциями российских банков с 90 дней до 14, а российских энергетиков — до 30 дней.

Также запрещается предоставление, экспорт либо реэкспорт (прямой или косвенный) товаров, услуг или технологий, способствующих разведке и добыче на глубоководном и арктическом шельфах и в сланцевых проектах.

Процедурное голосование по новым антироссийским санкциям должно состояться 14 июня, сенаторы же будут голосовать на следующий день.

Важным является пункт, согласно которому президент США Дональд Трамп не сможет отменить антироссийские ограничения без согласия Конгресса.

Штаты продолжат противодействовать российскому газопроводному проекту «Северный поток – 2» как пагубно влияющему на энергобезопасность ЕС , развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы Украины.

Декларируется «помощь союзникам и партнерам», целью которой должно стать снижение зависимости Европы от российских энергоносителей, и в первую очередь — от газа.

В законопроекте указывается, что Россия использует газ как «оружие принуждения, запугивания и влияния на другие страны».

Неделю назад глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на слушаниях в Совете Федерации предупреждал о том, что Америка убеждает своих партнеров отказаться от закупок российских энергоресурсов и пытается сорвать проект СП-2.

«В числе приоритетов американских государственных структур, по сути, экономическая война против России», — заявлял Нарышкин.

Штаты уже не в первый раз выступают против второго «Северного потока». Бывший вице-президент Америки Джо Байден называл СП-2 «плохой сделкой» для Европы. Еще до этого США заявляли, что проект не коммерческий, а политический и несет угрозу энергобезопасности Европы.

В июле 2016 года группа американских сенаторов направила преседателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру письмо с критикой проекта. В письме, в частности, отмечается, что СП-2 является «шагом назад в плане диверсификации европейских источников энергии, поставщиков и маршрутов».

У США есть три возможных причины торпедировать СП-2: желание «расчистить» европейские рынки для собственного сжиженного газа; попытка поддержать Украину, для которой запуск СП-2 будет означать потерю транзитных доходов, и желание ослабить экономические связи России с Европой.

Впрочем, пока на передний план выходят политические мотивы, так как на сегодняшний день американский СПГ окажется слишком дорогим для европейского рынка, а кроме того, объемы его поставок пока весьма невелики.

Помешать реализации проекта Америка может, оказывая давление на страны Европы. По одной из версий, именно под влиянием США Болгария фактически сорвала другой российский газопроводный проект, «Южный поток». Кроме того, шведские СМИ в прошлом году писали о рисках того, что тот же Джозеф Байден может повлиять на решение шведских властей касательно выдачи разрешений на прокладку труб «Северного потока-2» в территориальных водах Швеции (об этом писала шведская Svenska Dagbladet в конце августа прошлого года, перед переговорами Байдена и премьер-министра Швеции Стефана Левена ).

Также законопроект ударит еще больше по российским банкам, находящимся под санкциями.

В случае утверждения документы американским компаниям и частным лицам запрещается совершать финансовые сделки с банками на срок, превышающий более 14 дней.

«Директива запрещает реализацию американцами или находящимися в США людьми каких бы то ни было трансанкций, предоставления финансирования и других сделок с новым долгом сроком погашения более 14 дней или нового капитала», — указывается в документе.

При этом в настоящее время американским гражданам и компаниям запрещено выделять российским банкам или связанным с ними юридическим лицам кредиты на срок более 90 дней. Все остальные трансакции с ними разрешены. Таким образом, американские инвесторы теперь смогут кредитовать российские финансовые учреждения лишь на небольшой период.

Как комментировали тогда банкиры, санкции не оказали значительного влияния на их деятельность. Глава Сбербанка Герман Греф ранее прогнозировал, что санкции окажут влияние на Россию, но не в экономическом, а политическом плане.