BofA: крупные инвесторы сторонятся американских бирж

Подавляющее число управляющих фондами считают, что фондовый рынок США перегрет, и активно выводят свои средства из рисковых активов. Об этом свидетельствуют результаты опроса управляющих, проведенного сотрудниками Bank of America Merrill Lynch

Если ранее мнения о том, что акции на фондовых рынках мира переоценены, придерживались лишь 37% опрошенных, то теперь их доля выросла до 44% - рекордного значения за все время проведения таких исследований Bank of America.

Более того, самым перегретым рынком респонденты называют – фондовый рынок США. С таким мнением согласились 84% участников опроса. Стоит напомнить, что накануне индекс S&P 500 в очередной раз обновил свой исторический максимум.

Доля наличных в портфелях глобальных инвесторов выросла до 5% с 4,9% в мае и остается выше среднего значения за последние 10 лет в 4,5%. Один из основателей Pimco и управляющий фондом Janus Global Unconstrained Bond, миллиардер Биллу Гроссу также считает, что инвесторы должны быть осторожными, так как низкие процентные ставки, старение населения и глобальное потепление тормозят реальный экономический рост и усиливают встречные ветра, с которыми сталкиваются финансовые рынки. Акции в последнее время торгуются вблизи рекордных максимумов, даже несмотря на то, что экономика США вырастет лишь на 2,2% в этом году и 2,3% в 2018 году, согласно данным Bloomberg . Это долгосрочная тенденция, усиленная «новой нормой», тенденция, над которой доминирует политика низких и отрицательных процентных ставок центробанка. Они провоцируют ралли цен на активы, такие как акции и недвижимость, при этом мало что дают для реального экономического роста, считает Гросс.

«Артерия капитализма теперь забита или даже заблокирована силами, которые в сочетании с низкой или отрицательной доходностью «безопасных» активов обещают остановить рост экономики США и снизить рост всей мировой экономики ниже исторических норм», пишет Гросс. Гросс был частым критиком политики центробанка. Текущий рыночный риск является самым высоким с момента краха Lehman Brothers Holdings Inc. в сентябре 2008 года, заявил Гросс на прошлой неделе на саммите Bloomberg Invest. Доход его Janus Henderson Global Unconstrained Bond Fund составил около 1,4% в этом году до 9 июня, отставая на 79% от показателей его коллег, согласно данным Bloomberg. Он заработал 5,6%, после того как Гросс взял на себя управление фонда 6 октября 2014, после отстранения от Pacific Investment Management Co.