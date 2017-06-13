Миллиардер Тиньков сделал неожиданное признание о Путине

«Я Путина видел один раз в жизни – у себя в ресторане», – заявил Тиньков.

Тиньков заявил, что обсуждал с Путиным Германию и те местам, где российский президент служил в КГБ. Встреча произошла в 2000 году. В ходе общения никаких соглашений заключено не было. Бизнесмен заявил, что больше никогда Путина не видел. Банкир назвал главу государства «человеком-системой», который присматривается и прислушивается к собеседнику. Миллиардер назвал полезной работу Владимира Путина на посту президента. Олег Тиньков занимает 79-ю позицию в российском списке Forbes