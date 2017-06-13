Директор и главный редактор телеканала «Россия-Культура» Сергей Шумаков заявил, что массовое сокращение сотрудников канала связано с модернизацией и техническим переоснащением. Об этом сообщает «Коммерсант».

Шумаков уточнил, что всего были уволены 114 человек. По его словам, переезд в новый офис на Шаболовке, оснащенный современным оборудованием, позволит телеканалу «освободиться от многих дублирующих функций» персонала. «Например, из нашего здания осуществлялся выпуск всего канала, но сейчас мы переходим на систему выдачи сигнала из единого центра», - пояснил главред «Культуры».

По словам Шумакова, среди попавших под сокращение сотрудников оказались люди, «которые в силу возраста или профессиональных качеств не отвечают требованиям», предъявляемым сотрудникам канала, а также административный и технический персонал. Директор добавил, что «канал не обновлялся в течение последних лет десяти совсем».

Он подчеркнул, что уволенные сотрудники получат «все компенсации и выплаты».

Ранее СМИ сообщили, что канала «Культура» планирует сократить 200-300 сотрудников. Один из источников «Ведомостей» заявил, что «многие из уволенных сотрудников проработали на телеканале более 15 лет». По его словам, «сократили почти всех пенсионеров».