Стал известен средний чек россиянина за один поход в магазин

Среднестатистический горожанин в мае 2017 года за один поход в магазин потратил 512 руб., сообщается в исследовании холдинга Romir, поступившем в "Газету.Ru"

В материалах уточняется, что в мае продолжается тренд снижения среднего чека. Если четыре первых месяца года средний чек терял ежемесячно по 2-3 рубля, то в мае эта динамика усилилась, и чек уменьшился сразу на 12 рублей или –2,3% относительно апрельского значения.

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Кроме того, по сравнению с маем 2016 года чек прибавил 25 руб. или 5%, что превосходит годовую инфляцию в 4,1%.

Своим снижением чек, в первую очередь, обязан возврату россиян к стратегии интенсивного шопинга. В мае покупатели увеличили число посещаемых торговых точек в поисках наиболее выгодных предложений.

В итоге в каждом магазине они единоразово платили меньше, а в совокупности за месяц потратили больше. Снижение среднего чека в гипермаркетах и супермаркетах при его росте в дискаунтерах и магазинах у дома это подтверждает.

В Москве средний чек опустился до 677 руб. после 689 руб. в апреле. В Санкт-Петербурге этот показатель прибавил к апрельскому значению в 698 руб. 2,5%, достигнув, таким образом, отметки в 716 руб.

В остальных городах-миллионниках средний чек в мае не изменился относительно апреля, а за год прибавил 2%.