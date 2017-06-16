У рубля остался всего один шанс для роста

Борис Белкин, финансовый аналитик:

- Сегодня рубль, скорее всего, имеет безоговорочные шансы ослабеть к доллару и евро. Размеры ослабления национальной валюты предсказать сложно, но все-таки вряд ли они будут серьезными, в пределах нескольких десятков копеек к доллару и евро.

Первая причина такого поведения рубля заключается в снижающейся нефти. Так, августовский фьючерс на черное золото марки Brent вчера снижался на 0,26 процента - до 46,88 доллара за баррель, то есть торговался, по сути, на минимумах ноября прошлого года. Происходит это из-за еще не отыгранных рынком данных среды о росте запасов бензина в США по итогам прошлой недели.

Второй фактор, толкающий вниз национальную валюту, - это новости о прохождении в сенате США поправки, предусматривающей ужесточение санкций в отношении российских компаний. Опосредованно это повлияло на настроения "медведей" на заокеанских торговых площадках, а вслед за ними плохое настроение пересекло океан и добралось до наших бирж. В результате, например, индекс ММВБ обновил минимумы двенадцати месяцев и спустился к новому "дну" на 1774 пунктах.

Третий фактор - заседание по ставке Центрального Банка , в ходе которого рынок ожидает снижения ее минимум на 0,25 процента. Можно назвать и третью - стандартная фиксация прибыли перед выходными, однако она уже будет выглядеть как следствие первых двух.

С этой чередой негативных для курса рубля факторов начинает в одиночку бороться только один фактор - начало нового налогового периода.

Пока же рубль вчера демонстрировал "настроение к ослаблению" в течение практически всего торгового дня, позитивный всплеск был лишь в начале прямой линии президента России Владимира Путина

Официальный курс доллара на сегодня, 16 июня, составляет 57 рублей 44 копейки за единицу американской валюты (укрепление на 41 копейку). За один евро дают 64,28 рубля (укрепление на 33 копейки).