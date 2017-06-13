Скажи офису «пока!»

Сегодня, когда интернет позволяет работать практически из любой точки мира, представители самых разных профессий все чаще живут и трудятся вдали от родины. Создательница портала Live and Invest Overseas («Жить и инвестировать за границей») Кейтлин Педдикорд составила список стран, где жизнь комфортная, недорогая, а для зарабатывания денег понадобятся лишь ноутбук, смартфон, светлый ум и правильная мотивация.

Эксперт предлагает покончить с режимом «с девяти до шести» и трудиться когда удобно и там, где удобно. Педдикорд называет девять мест на планете, где можно работать всего два-три часа в день, потому что жизнь там недорогая, а ее качеству позавидуют обитатели мегаполисов, тоскующие под кондиционерами офисов класса «А».

Педдикорд поясняет, что для тех, у кого нет пассивного дохода в виде сдаваемой в аренду недвижимости или процентов от солидного банковского счета, хорошим решением может стать организация небольшого онлайн-бизнеса — тревел-блога, интернет-магазина, пиар-агентства, бюро переводов и так далее. В Live and Invest Overseas советуют не вынашивать планы создания бизнес-империи, а ограничиться небольшим собственным делом — иначе в чем смысл бегства от рутины? По подсчетам специалиста, на беззаботную жизнь в перечисленных ниже местах потребуется от 1000 до 1500 долларов на двоих в месяц.

В Абруццо есть все, за что любят Италию: восхитительные пейзажи, вкусная еда, мягкий климат, красивый язык. Но это совсем недорогой регион, в отличие, например, от Тосканы.

Паре легко прожить в Абруццо на 1500 долларов в месяц (а может, и меньше). Недвижимость можно купить также очень дешево: нуждающийся в реновации маленький домик обойдется в 6000 долларов.

Из минусов: регион не самый туристический, и чтобы жить здесь и общаться с местными, нельзя полагаться на английский — нужно учить итальянский.

В городе, расположенном на берегу Карибского моря, к югу от знаменитого и раскрученного курорта Канкуна, живут более десяти тысяч экспатов. Среди них и европейцы, и граждане США, и латоноамериканцы, причем разных возрастов: двадцати- и тридцатилетние одиночки, молодые семьи, вышедшие на пенсию пары. Плайю, как называют город местные, также очень любят представители ЛГБТ-сообщества. Всю эту эклектичную компанию притягивает сюда роскошный пляж с белым песком и невысокая стоимость жизни: 1500 долларов вполне достаточно (аренда жилья входит в эту сумму).

Третий по величине город страны очень красив — входит в список мирового наследия ЮНЕСКО . Колониальная архитектура сочетается с динамичным и насыщенным стилем жизни. В Куэнке — одно из самых больших в мире экспатских сообществ.

Климат просто отличный: ни особой жары, ни холода. А значит, не нужны ни кондиционер, ни отопление, что делает и без того низкую арендную плату супердоступной (апартаменты средней руки с мебелью обойдутся в 400 долларов в месяц). Купить студию можно менее чем за 40 тысяч долларов.

Прожить вдвоем на тысячу долларов? Не проблема. В Куэнке можно пообедать за один доллар, а уж за два с половиной ланч будет просто роскошным. Овощи и тропические фрукты стоят до смешного дешево. Местные рыбаки каждый день привозят на рынки свежевыловленные дары моря.

При всей дешевизне город может похвастаться добротным медицинским обслуживанием и хорошей инфраструктурой — много кафе, ресторанов, магазинов. Нередко этими объектами владеют приезжие.

Третий по численности населения город страны совсем не такой, как обычно думают. Во-первых, в Кали безопасно. Во-вторых, там нет круглогодичной адской жары. В-третьих, тут живут самые дружелюбные люди во всей Колумбии.

Много кафе, ресторанов — ночная жизнь бьет ключом. Аналитики недвижимости считают местный рынок сильно недооцененным, притом что выбор жилья очень разнообразный и качественный. Можно поселиться в дорогом и закрытом коттеджном поселке, а можно — в старинном колониальном домике.

Тут все необходимое — в шаговой доступности, что для экономящих экспатов еще один плюс: можно не покупать машину. Город расположен в месте слияния трех рек среди невысоких холмов, здесь много парков и набережных. Вообще много зелени: все улицы укрыты приятной тенью от листвы.

Цены — в диапазоне от доступных до низких. Это касается всего: от бутылки вина в продуктовом до недвижимости. За сто тысяч долларов можно купить не просто хорошие, но роскошные апартаменты в самом престижном районе.

Еще одно преимущество для холостых: считается, что в Кали живут самые красивые колумбийки, а ведь представительницы этого народа славятся своими внешними данными на весь мир (регулярно побеждают на международных конкурсах красоты).

Столица малайзийского штата Пенанг — глобальный хаб для бизнеса, торговли, культуры. Это бывшая британская колония, и английским тут все владеют.

В Джорджтауне живет порядка 750 тысяч человек — достаточно для того, чтобы получить в свое распоряжение отличную инфраструктуру (включая медицину мирового уровня), но еще далеко до мегаполиса со всеми его недостатками.

Это одно из самых недорогих мест для жизни из числа удобных и приятных. Потребуется не более 1200 долларов в месяц на двоих (включая аренду).

Минус Джорджтауна — климат, влажная жара.

У Панамы репутация рая для бизнесменов, пенсионеров и любителей налоговой оптимизации, но на самом деле эту страну давно оценили экспаты всех мастей. Экономика — одна из самых быстрорастущих в мире. Здесь можно получить медицинское обслуживание мирового уровня по ценам стран третьего мира. И хотя страна маленькая, она способная предложить интересный и насыщенный стиль жизни.

Педаси выбирают те, кто большим городам предпочитает поселки у океана, подальше от небоскребов и стресса. При этом доехать до столицы можно за четыре часа — по хорошему шоссе.

Паре понадобится около 1200 долларов в месяц, чтобы зажить в Педаси припеваючи (аренда жилья и отличный серфинг включены).

Теплые воды южной Атлантики, широкие пляжи, шикарная ночная жизнь и фантастическая погода (тепло и сухо почти круглый год). Неудивительно, что столица бразильского штата Сеара притягивает иностранцев. Добавьте к этому невысокие цены (обед с лобстером обойдется в 8 долларов с персоны, трехкомнатная квартира у пляжа — 650 долларов в месяц) — и картина экспатского счастья станет максимально полной.

Население главного города побережья Коста-Бланка — около 350 тысяч человек, включая экспатов. Несмотря на белые яхты в марине, модные бутики и деловую суету в офисных районах, Аликанте удается сохранить дух старой Испании. Как и много лет назад, тут соблюдают сиесту, а встретив на улице знакомого, присаживаются вместе выпить по чашечке кофе.

В Аликанте недорогой и современный общественный транспорт, много парков, вдоль моря — длинный и широкий променад. Тут приятно гулять, а не ездить на машине.

Еще один плюс — климат: даже зимой термометр редко опускается ниже 15 градусов тепла. Решающий аргумент — цена аренды: квартира с мебелью в хорошем районе стоит около 400 долларов в месяц.

Самый большой из греческих островов — одно из самых южных мест Европы, так что с погодой на Крите все в порядке. Солнце светит 300 дней в году, и уже в апреле-мае можно купаться в море. В крупных городах — Ханье и Ираклионе — огромный выбор кафе, ресторанов, магазинов, клубов. В более сельских районах — живописная природа и чистейшие пляжи. Греческая кухня — квинтэссенция вкусного и полезного, и отобедать можно совсем недорого.

Критский бюджет для пары — около тысячи долларов в месяц (без учета аренды жилья). Красивая квартира с двумя спальнями обойдется примерно в 700 долларов в месяц.

«Не можете выбрать из этих стран одну? И не надо. Пробуйте их по очереди. Это даже лучше — не надо получать вид на жительство. Оставайтесь в стране лишь столько, сколько позволяет визовый режим. Это одно из главных преимуществ интернет-предпринимателя», — советует Кейтлин Педдикорд.