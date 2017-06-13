Глава Uber уходит в отпуск «на неопределенный срок»

На время отпуска Трэвис Каланик будет принимать участие только в принятии стратегических для компании решений, пишет Bloomberg

После череды скандалов, в которых фигурировал Uber, глава компании решил взять отпуск, чтобы пересмотреть свое отношение к событиям и создать команду менеджеров «мирового уровня». Во время отсутствия Каланика компанию возглавит группа менеджеров, которая будет отчитываться о результатах непосредственно перед CEO Uber.