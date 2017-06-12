«Аэрофлот» проведет конкурс для улетающих в День России пассажиров

«Аэрофлот» 12 июня, в День России, запускает специальную акцию для пассажиров, встречающих праздник на борту его рейсов, конкурс на лучшую праздничную фотографию «Россия всегда со мной» в социальных сетях «ВКонтакте» и англоязычном Facebook», - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Уточняется, что на борту самолетов, отправляющихся из аэропорта Шереметьево 12 июня, бортпроводники будут раздавать пассажирам российские флажки. А командир воздушного судна обратится ко всем присутствующим в салоне с поздравлением по случаю государственного праздника России.

«Для участия в конкурсе пассажиру необходимо сделать селфи или обыкновенное фото с полученным на борту флагом России на фоне любой достопримечательности в пункте прибытия. Так площадкой проведения творческого конкурса фактически станет весь мир. Для подписчиков англоязычной страницы правила несколько иные. Снимок может быть сделан не только с флагом, полученным на борту самолета, но и выполнен на фоне любого российского флага. Жестких требований к антуражу нет. В кадр может быть включен, например, флаг на здании заграничного учреждения РФ, на фоне культурной или природной достопримечательности того места, куда прибыл пассажир», - пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что подписчикам «Аэрофлота» в социальной сети «ВКонтакте» нужно будет разместить фото на собственной страничке с хештегами #россиясомной #аэрофлот #aeroflot. Пользователи Facebook смогут поделиться своими фотографиями под постом-анонсом конкурса. С подробными правилами участия можно ознакомиться в группах «Аэрофлота» в указанных социальных сетях.

«Победитель фотоконкурса «ВКонтакте» будет выбран путем голосования среди подписчиков. В качестве приза он получит сертификат на два лица на перелет бизнес-классом рейса «Аэрофлота» по России. Победитель среди иностранных участников конкурса в англоязычном Facebook получит золотую карту программы «Аэрофлот Бонус», - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе заключили, что всего для проведения праздничного мероприятия заказано около 50 тыс. флажков - именно столько пассажиров «Аэрофлота» планируют отправиться в этот праздничный день в путешествие из аэропорта Шереметьево. На ряде рейсов пассажирам будет предложено специальное меню «Русское», которое внедрено с начала месяца и составлено из лучших блюд русской кухни.