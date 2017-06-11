Airbus может перенести производство из Великобритании из-за Brexit

Airbus может перенести производство новых моделей самолетов из Великобритании, если требования компании о свободном передвижении рабочей силы, торговых тарифах и правовом регулировании не будут учтены при Brexit, пишет газета Sunday Times

Свои условия Airbus выдвинула за несколько дней до того, как британское правительство должно начать с Евросоюзом переговоры о выходе из объединения. В настоящий момент компания производит крылья для самолетов в городе Филтон неподалеку от Бристоля и в Бротоне. На обоих предприятиях в общей сложности работают 10 тысяч человек.

Исполнительный директор Airbus Фабрис Брежье предупредил, что текущие проекты, такие как работа над самолетами A320 и A380 Superjumbo, будут осуществляться в Британии, однако производство моделей нового поколения может "переехать". Свою поддержку в этом вопросе, пишет газета, может предложить Германия.

"Очень легко создать новый завод для новых производств где-нибудь в мире. У нас будет много предложений", — заявил Брежье.

Главный управляющий Airbus уточнил, что итоговая сделка по Brexit должна предоставить свободу въезда в Британию для сотрудников компании по всему миру, обеспечить освобождение составных частей от импортных и экспортных тарифов, а также гарантировать, что сертификация британских деталей будет согласована с Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA).