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МВД и Роскомнадзор установили причастных к дезинформации о сбоях платёжных систем банков
Сотрудники МВД и Роскомнадзора установили причастных к распространению ложной информации о сбоях в работе платёжных систем в российских банках.
«По обращению в Министерство внутренних дел Российский Федерации Роскомнадзора в связи с распространённой в сети Интернет ложной информации о якобы сбоях в работе платёжных систем ряда крупных российских банках в результате DNS-атаки начата проверка», — говорится в поступившем в RT сообщении полиции.
Подчёркивается, что МВД России совместно с Роскомнадзором установили лиц, причастных к распространению заведомо ложной информации.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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