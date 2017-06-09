МВД и Роскомнадзор установили причастных к дезинформации о сбоях платёжных систем банков

Сотрудники МВД Роскомнадзора установили причастных к распространению ложной информации о сбоях в работе платёжных систем в российских банках.

«По обращению в Министерство внутренних дел Российский Федерации Роскомнадзора в связи с распространённой в сети Интернет ложной информации о якобы сбоях в работе платёжных систем ряда крупных российских банках в результате DNS-атаки начата проверка», — говорится в поступившем в RT сообщении полиции.

Подчёркивается, что МВД России совместно с Роскомнадзором установили лиц, причастных к распространению заведомо ложной информации.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.