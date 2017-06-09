Сбербанк восстановил работу терминалов

«Ведомости» Сбербанк восстановил обслуживание кредитных карт. Сбой в системе в кредитной организации объяснили «проблемами на уровне процессинга». Заявление одного из топ-менеджеров банка приводят

«Началось все примерно в 16.40, закончилось где-то в 17.40 - проблемы с прохождением операций по картам в торговых точках и банкоматах Сбербанка, примерно с 17.40 вернулось в норму. Проблема на уровне процессинга Сбербанка, по другим банкам отказов не было», – заявил собеседник издания.

Топ-менеджер другой кредитной организации заявил, что средства граждан, пытавшихся расплатиться с помощью карт в период отключения системы, будут заморожены. Банкам предстоит провести взаиморасчёты и разблокировать средства.

9 июня в России произошёл масштабный сбой в системе обслуживания банковских карт. По словам представителей «Сбербанка», трудности в работе с картами были во всех каналах кредитной организации. В колл-центре «Альфа банка» заявили, что «временно не проходят платежи по картам», так как есть трудности со списанием наличности со стороны «Сбербанка». В «Газпромбанке» также отметили «затруднения на стороне Сбербанка». В колл-центре « ВТБ 24 » подтвердили, что их POS-терминалы не работают по техническим причинам. В колл-центрах Юникредитбанка, Райффазенбанка, «Открытия» и Промсвязьбанка заявили о невозможности расплатиться в связи с проблемами, связанными с карточкам самих банков. «Сбербанк» владеет 1,1 миллионами терминалов в России и занимает порядка 60% рынка.

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