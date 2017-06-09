Эксперт: российские лётчики гражданской авиации уезжают в Азию не из-за высоких зарплат

Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с RT прокомментировал сообщение об оттоке российских лётчиков в Азию в поисках более высоких зарплат. Он рассказал, что денежный фактор действительно важен, но назвать решающим его нельзя. Почему не стоит жертвовать собой

«Не так зарплата привлекает, как замечательный социальный пакет, где учтено всё. Например, командир корабля говорит, что поедет с семьёй, для которой сразу же предоставляют разные льготы, жильё. Или он просит вахтовый метод, когда неделю летает, а неделю может проводить дома в России, причём зарубежные компании с удовольствием идут ему навстречу.