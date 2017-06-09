МИД Японии: первый чартерный рейс направится на острова Кунашир и Итуруп

Первый чартерный рейс из Японии направится на южнокурильские острова Кунашир и Итуруп, сообщили в пятницу РИА Новости МИД Японии.

"Первый рейс направится с Хоккайдо на Кунашир и Итуруп. Как ожидается, это будет однодневная поездка. Сначала самолет направится на Кунашир, затем вылетит на Итуруп, а после этого вернется в Японию через Кунашир", — сказал собеседник агентства.