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МИД Японии: первый чартерный рейс направится на острова Кунашир и Итуруп
Первый чартерный рейс из Японии направится на южнокурильские острова Кунашир и Итуруп, сообщили в пятницу РИА Новости в МИД Японии.
"Первый рейс направится с Хоккайдо на Кунашир и Итуруп. Как ожидается, это будет однодневная поездка. Сначала самолет направится на Кунашир, затем вылетит на Итуруп, а после этого вернется в Японию через Кунашир", — сказал собеседник агентства.
Сообщалось, что первый в истории отношений двух стран чартерный рейс направится на южные Курилы 18 июня. Как ожидается, его пассажирами станут бывшие жители островов, которые навестят могилы предков. До сих пор поездки в рамках безвизовых обменов между Японией и Россией осуществлялись морским путем. Договоренность об отправке чартерного рейса была достигнута во время встречи лидеров двух стран в апреле этого года во время визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву.
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