Российские летчики массово бегут в Азию

По словам одного из собеседников газеты, сейчас 400 летчиков находятся в процессе оформления документов для смены места работы. Уезжают в основном «наиболее подготовленные пилоты с отличными знаниями английского», подчеркнул источник.

Причиной утечки кадров в авиационной отрасли и Минтрансе назвали высокий разрыв в зарплатах из-за курса рубля.

Представитель рекрутингового агентства рассказал газете, что зарплата пилота в Китае примерно в четыре раза выше, чем в России, а график работы - 80 часов налета в месяц вместо 90. Там пилотам предоставляют не менее 96 дней отпуска, а в РФ - только 70 дней. Сейчас в Китае работают около ста российских командиров воздушных судов и инструкторов. Еще примерно столько же пилотов планируют перейти туда на работу.

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что в компании не хватает пилотов-россиян. Он рассказал, что в азиатских странах зарплата пилотов в 1,5-2 раза выше. Савельев отметил, что перевозчик уже пять раз увеличивал зарплату, но «больше не видит возможностей для ее роста». Командир воздушного судна в «Аэрофлоте» получает 470 тысяч рублей, инструктор - более 500, а второй пилот - 320-350 тысяч.

По данным «Коммерсанта», уход из «ВИМ-Авиа» сразу 12 командиров мог стать одной из причин сбоя в полетах компании. В «ВИМ-Авиа» изданию подтвердили, что некоторые пилоты уехали на работу в Индию, Китай и во Вьетнам. В мае стало известно о проблемах «ВИМ-Авиа» с перевозкой пассажиров. Тогда начались многочасовые задержки рейсов перевозчика в Болгарию, Турцию и по другим направлениям. Второго июня перевозчик отменил все чартеры до 15 июня. В самой «ВИМ-Авиа» пояснили, что отмены связаны с необходимостью минимизировать массовые задержки рейсов, возникшие из-за задержки с возвращением трех самолетов компании с ремонта. Позже перевозчик отменил большинство летних чартеров из турецкой Антальи.