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СМИ рассказали об утечке кадров российской авиации в Азию
Фото: 360tv.ru
Свыше 300 пилотов российских авиакомпаний за два с половиной года покинули страну ради работы за границей, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на знакомые с ситуацией в отрасли источники. Еще 400 человек на данный момент ожидают оформления необходимых документов.
Уточняется, что российские специалисты продолжают свою профессиональную деятельность в основном в странах Азии — Корее, Китае и Вьетнаме, где им предлагают более высокие зарплаты при уменьшенной нагрузке.
Ослабление рубля привело к тому, что оплата труда в азиатских авиакомпаниях выше приблизительно в четыре раза и составляет порядка 17−25 тысяч долларов. А график полетов не такой напряженный, как в России — 80 часов полета вместо 90 в нашей стране.
Более того, в Азии отсутствуют квоты для пилотов-иностранцев, что позволяет рекрутинговым компаниям заниматься поиском российских кадров. Предпочтение отдается специалистам с налетом от 2,5 тысячи часов.
Источник уточнил, что работать за рубеж в основном уезжают высококвалифицированные сотрудники авиации, хорошо знающие английский язык. В основном речь идет о командирах и командирах-инструкторах.
Наибольшие отток кадров отмечен в S7, «Уральских авиалиниях», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа». Последняя потеряла двенадцать пилотов, что как раз таки могло послужить причиной масштабных сбоев в графике полетов компании.
Минтранс и ряд авиакомпаний подтвердили отток кадров и заметили, что ищут варианты решения проблемы. Так, «Аэрофлот» заявил о неоднократных повышениях заработных плат. Тем не менее, в компании на данный момент не собираются этого больше делать.
Выходом из ситуации может стать расширение квот по найму иностранных пилотов. Сейчас она составляет 200 человек в год.
Росавиация поручила чартерным компаниям скорректировать свои программы авиаперевозок и решить проблему задержек рейсов. В противном случае ведомство пообещало провести внеплановые проверки на предмет соответствия лицензионным и сертификационным требованиям.
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