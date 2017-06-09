Туристы дождались скидок

Начавшееся укрепление рубля, возвращение на российский рынок ушедших в кризис перевозчиков, появление тарифов без багажа и увеличение доли лоукостеров вынудили авиакомпании заметно скорректировать стоимость на полеты из России за рубеж. За год их средняя стоимость снизилась более чем на 20%, но вернуться к уровню 2015 года рынку все еще не удалось.

За год средняя стоимость авиабилетов за границу из городов России на летний сезон сократилась на 21% (до 19,7 тыс. руб.), говорится в исследовании OneTwoTrip. Это значительнее динамики роста стоимости рубля: за аналогичный период стоимость национальной валюты по отношению к доллару выросла на 14%, к евро — на 19–20%, ссылаются аналитики на свои расчеты. Заметное снижение стоимости перелетов в OneTwoTrip помимо укрепления рубля связывают с ростом числа перевозчиков на популярных маршрутах, возвратом на российский рынок ушедших в период кризиса авиакомпаний и распространением среди крупных игроков практики дешевых тарифов, не включающих багаж. Об этом же говорят и в Aviasales, приводя в пример возвращение в Россию Thai Airways и возобновление летних рейсов Delta. Снижение цен на выездных направлениях в поисковике оценивают в 17%, до 21,2 тыс. руб.

Тенденцию подтверждают и другие онлайн-тревел-агентства. По расчетам Biletix, за год средний чек на покупку авиабилетов за рубеж снизился на 12,3%, до 17,3 тыс. руб. К факторам снижения тарифов в компании относят расширение сети маршрутов лоукостера «Победа». В DaTravel.com говорят о снижении на 13% среднего чека на зарубежные направления (до 16,3 тыс. руб.). Наиболее заметно тенденция проявилась на направлениях ближнего зарубежья, где средняя цена перелета за год опустилась на 25–30%, до 12,1 тыс. руб. В случае с европейскими направлениями падение составило 15%, до 15,2 тыс. руб. Эту тенденцию в компании объясняют ростом интереса россиян к поездкам за рубеж: многие перевозчики расширили свои программы и вынуждены сдерживать цены для поддержания конкурентоспособности. По расчетам Tutu.ru, средняя стоимость полета в Европу этим летом снизилась на 11% (до 8,4 тыс. руб. за билет в одну сторону), в страны ближнего зарубежья — на 15,4% (до 8,2 тыс. руб.), дальнего зарубежья — на 15,1% (до 14,6 тыс. руб.).

Снижение цен на зарубежные авиаперевозки происходит после их заметного роста летом 2016 года. Тогда, по оценкам Tutu.ru, летать в Европу стало дороже на 26,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, в страны ближнего зарубежья — на 24,3%, дальнего зарубежья — на 39,3%. Цены на перелеты по России в течение двух лет были более устойчивыми: в 2016 году они подорожали на 11,9%, в 2017 году подешевели на 0,2%. Несмотря на начавшуюся корректировку, отыграть полностью минувший рост цен на перелеты за рубеж не удалось. Так, по расчетам Aviasales, текущая цена на авиабилеты за рубеж превышает аналогичный показатель прошлого года в среднем на 4%, по расчетам OneTwoTrip — на 5%. «В ближайшее время цены уже вряд ли вернутся к уровню 2014–2015 годов»,— полагает директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Впрочем, по подсчетам того же OneTwoTrip, на некоторых направлениях откат цен уже произошел к уровню двухлетней давности. Наиболее масштабной эта тенденция стала в случае с грузинскими направлениями: средний чек на полеты в Тбилиси сейчас на 8% ниже аналогичной оценки 2015 года (до 15,1 тыс. руб.), в Батуми — на 19%, до 16,8 тыс. руб., в Кутаиси — на 46%, до 11,5 тыс. руб. Перелет в Баку за два года подешевел на 39%, до 15,6 тыс. руб. Полеты из России в Торонто за два года стали дешевле на 23% (35,8 тыс. руб.), в Нью-Йорк — на 3% (28,4 тыс. руб.), в Кельн — на 36% (11,7 тыс. руб.).

Снижение цен на выездных направлениях характерно и для организованного рынка. Гендиректор Travelata.ru Алексей Зарецкий рассказывает, что за год средняя стоимость недельного тура на Кипр на двоих снизилась на 21%, до 110 тыс. руб. Представитель Onlinetur.ru Игорь Блинов говорит о годовом снижении стоимости на 20–30% туров в Грецию, на Кипр, в Тунис и Таиланд. «Это произошло как и из-за снижения валютной составляющей, так и из-за возврата на организованный рынок Турции: конкуренция на рынке заметно усилилась, и многие пытаются привлечь клиентов за счет снижения цен на размещения»,— резюмирует он.

Александра Мерцалова