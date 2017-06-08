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«Генерал Ватутин» станет российским круизным лайнером
Фото: 360tv.ru
Бывший украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин», проданный России, уже следующей весной начнет круизы по российским рекам, передает «Интерфакс».
Для начала работы в России необходимо проведение таможенных процедур, регистрация за российским судовладельцем, предъявление российскому речному регистру для подтверждения класса судна и смена флага. Об этом рассказал представитель судовладельческой компании Skypoint Александр Сахаров.
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