Россия осталась должна только Республике Корея около $300 млн

Как рассказал "Газете.Ru" заместитель министра финансов Сергей Сторчак , Россия полностью погасила долги перед всеми суверенными кредиторами, кроме Республики Корея.

"Что касается задолженности перед суверенами, то после того, как мы погасили долг перед странами – членами Парижского клуба, полностью, в два этапа, рассчитались, рассчитались перед странами Восточной Европы, у нас, по-моему, остался единственный суверен, по отношению к которому действует график платежей года, наверное, до 25-го, может быть, 21-го. Это Республика Корея", - сказал он.

По информации замминистра, ранее Россия расплачивалась по этому долгу товарными поставками, но "потом, в конечном итоге, договориться не сумели – и сохраняется график разовых платежей".

На данный момент остаток долга оценивается примерно в $300 млн.

"Корейская сторона не согласилась на досрочное погашение без премии к основной сумме долга. У них собственные внутренние ограничения есть на этот счет. Но мы премию давать не захотели", - пояснил Сторчак.

Он также отметил, что у России с 2005 года нет задолженности перед МВФ

Ранее, в марте этого года, Минфин сообщал, что Россия подписала соглашение с Боснией и Герцеговиной о выплате долга. До 5 мая Россия выплатил $125,1 млн. Как отмечал Сергей Сторчак, Босния и Герцеговина оставалась единственной страной из числа кредиторов бывшего СССР, задолженность перед которой была не погашена.