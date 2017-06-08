Карта "Мир" в 2018 году может стать электронной зачетной книжкой, вся информация которой будет храниться на серверах вузов, интегрированных с картой, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу подконтрольной Центробанку Национальной системы платежных карт "Мир".

По данным газеты, студенты будут идентифицироваться по национальным картам и с их помощью можно будет просматривать и редактировать оценки в онлайн-режиме через интернет с мобильного телефона.

"Мир" будет привязана к зачетным книжкам студентов по аналогии с электронными дневниками и журналами, уже действующими в российских школах", — сообщает издание.

Как рассказал газете вице-президент банка ТКБ Игорь Антонов, привязка зачетной книжки к "Миру" будет стоить 5-10 млн рублей и потребует участия нескольких компаний, так как банки не занимаются созданием компьютерных систем для вузов.