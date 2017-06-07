Миллиардерам, «сбежавшим» из России, власти приготовили неприятный сюрприз

В 2018 году вступит в силу межгосударственная конвенция о полном обмене финансовых данных. Соглашение позволит российским властям предъявлять иски российским олигархам, выплачивающим налоги за границей. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на начальника аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергея Суверова.

«Если этот инструмент будет работать, как предполагается, то уходить или прятать заработок в офшорах будет бессмысленно. Тогда у российских налоговых инстанций будет повод, чтобы закручивать гайки», — заявил Суверов.

Конвенцию подписали Бермудские, Каймановые и Британские Виргинские острова, Коста-Рика, острова Мэн, Гернси, Гибралтар, Джерси. Соглашение позволит странам обмениваться информацией, касающейся инвестиционных доходов, процентов, дивидендов, сумм на банковских счетах, доходов от продаж акций и выплат по договорам страхования. Однако договор коснётся не каждого предпринимателя, пытающегося скрыть свои доходы. Меморандум основан на налоговом резидентстве, а не на гражданстве. Таким образом, если предприниматель проводит в России менее 183 дней в году, то он утрачивает статус налогового резидента своей страны. В I квартале 2017 года чистый отток капитала из России составил 15,4 миллиарда долларов, что в два раза превышает соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года. На конец текущего года прогнозируемый отток капитала составит 27 миллиардов долларов. Эксперты также подчёркивают, что Россия до сих пор не обнародовала список стран, с которыми власти хотели бы обмениваться данными. К тому же обмен информацией возможен только с обоюдного согласия и «при совпадении интересов».