Доллар будет дороже 57 рублей, евро - 64 рублей

Михаил Мащенко , аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ:

- Четверг был крайне богатый на инфоповоды день, и до самого конца недели инвесторы будут переваривать свалившуюся на них информацию.

Самым важным для российской валюты событием являются показания экс-директора ФБР Джеймса Коми о предполагаемых связях Дональда Трампа с Россией. Вряд ли кто-то ожидал неожиданных поворотов на заседании, но гораздо важнее - последуют ли какие-то более серьезные последствия для президента США? В связи с этим рынки будут внимательно читать заголовки газет в ближайшее время, ведь начало новых слухов об импичменте может серьезно подкосить курс доллара и рубля.

Представители ЕЦБ в пресс-релизе поделились мнением, что экономика Еврозоны чувствует себя уверенно и растет большими темпами, чем ожидалось. А несмотря на то, что глобальные риски для экономики сохраняются, они в целом остаются достаточно сбалансированными.

Эти высказывания вполне могут дополнительно подстегнуть инвестиции в европейские активы, в рамках которых курс евро продолжит расти по отношению к рублю и доллару.

Национальная валюта получает поддержку со стороны экспортеров, покупающих рубли для начисления дивидендов своим акционерам, однако, совсем скоро сезон выплат подойдет к концу. А сужение дифференциала ставок ЦБ-ФРС на следующей неделе и соответствующее снижение привлекательности кэрри-трейд для иностранцев окажут серьезное давление на рубль.

До конца торгового дня можно ожидать котировки у отметки 57 рублей за доллар и 64 - за евро, но уже на следующей неделе курс рубля может просесть до 57,50 за доллар и 64,50 - за евро.