Мошенники звонят гражданам якобы из Минфина

Телефонные мошенники нашли способ выманивать деньги, представляясь сотрудниками Минфина

В Омске действует банда телефонных мошенников, которая обманывает доверчивых и пожилых людей. Злоумышленники представляются сотрудниками Министерства финансов РФ и обещают пенсионерам компенсацию в размере до полумиллиона рублей, которая якобы положена им по советским сберегательным вкладам.

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Если пенсионер соглашается получить компенсацию, то его просят перечислить 50 тысяч рублей якобы на обработку перевода. Одна из жительниц Омска оказалась крайне бдительной и заявила, что хотела бы лично попасть на прием в Минфин. Мошенник стал отказываться от встречи и настаивал на переводе денег, после чего пенсионерка пошла в полицию.

Как сообщают "Новые известия" со ссылкой на министра финансов Омской области Вадима Чеченко, сотрудники ведомства никогда сами не звонят гражданами, а вся необходимая информация публикуется обычно в СМИ.