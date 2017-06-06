Главные события у вас в почте
Война такси, смерть под арестом, пить ли вино по 400 рублей
Кто воюет с такси
За последние дни цены на такси в Москве подскочили на 20–50%, просто потому что почти половина водителей не вышла на работу. Но это не забастовка с необъявленными требованиями, всё дело в поправках к закону «О безопасности дорожного движения», которые вступили в силу с 1 июня. Водители с иностранными правами (а это касается всех республик бывшего СССР) больше не могут садиться за руль такси, маршруток и грузовиков. Владельцы таксопарков, представителями крупнейших агрегаторов и водители такси попробовали оценить, как «закон о мигрантах в такси» скажется на комфорте и кошельке пассажиров.
Конференция Apple. "Ты просто космос"
Компания Apple на своей ежегодной конференции разработчиков WWDC 2017 представила сразу несколько "апгрйедов" и новинок. Во-первых, новый iMac. Компьютер, получивший название iMac Pro, позиционируется как самый мощный среди всех Mac. Во-вторых, полный редизайн Центра управления iPhone. В третьих, обновлённый App Store, который практически потерял всю свою схожесть с обычным магазином и превратился в СМИ.
Миллиардер на подмостках
Михаил Прохоров решил "резко" сменить направление своей деятельности. В ближайшее время бизнесмен примет участие в съемках комедии Флюзы Фархшатовой «О чём говорят мужчины. Продолжение». Сыграет он, естественно, самого себя. По сюжету, герои Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из четырех даже не знают, зачем они туда едут. Как в это действо впишется миллиардер, еще предстоит узнать. Ожидается, что картина уже скоро выйдет на экраны.
Сколько стоит вино?
В прошлом году впервые с начала кризиса в России выросли продажи зарубежных вин. Сильный рубль позволил потребителям вернуться к старым привычкам. Что было раньше? Все пили шабли, кьянти классико, супертоскану, пино гриджио — и вдруг почти 100% россиян теряют доходы.
Смерть под арестом
Бывший глава банка «Огни Москвы» Денис Морозов умер в Боткинской больнице. Предприниматель находился под арестом по делу о хищении 7,5 млрд рублей. По версии следствия, руководство фальсифицировало документы о разрыве договоров с клиентами и деньги с их счетов переводились подконтрольным фирмам, а также выдавало заведомо невозвратные кредиты.
Оставить комментарий