"ВИМ-Авиа" нарушала правила обслуживания самолетов

Ространснадзор обнаружил, что в авиакомпании «ВИМ-Авиа» нарушались правила обслуживания самолетов, а в одном из лайнеров был неисправен модуль воздушных данных. Об этом сообщает Life со ссылкой на результаты проверки перевозчика.

В начале года Приволжская транспортная прокуратура попросила местный авиационный надзор изучить несколько широкофюзеляжных лайнеров Boeing, которые «ВИМ-Авиа» использовала для дальних полетов. Такие самолеты вмещают более 300 пассажиров. По данным Life, в итоге выяснилось, что один Boeng-777-й эксплуатировали с заведомо неисправным модулем воздушных данных. Причем руководство компании якобы знало об этой проблеме.

«Допускается преднамеренное введение неисправности на ВС с дальнейшим допуском его к полетам с отложенным дефектом. На воздушном судне Boeing 777-200ER был установлен заведомо неисправный блок ADIRU, и воздушное судно осуществляло полеты», - цитирует Life материалы проверки.

ADIRU (Air Data / Inertial Reference Unit — блок воздушных данных и инерциальной системы) собирает с внешних датчиков на фюзеляже информацию о давлении воздуха, об угле атаки крыла и других показателях воздушного потока. Часть данных с ADIRU необходима для правильной работы автопилота.

Техник, который обслуживал самолеты «ВИМ-Авиа», рассказал Life, что, возможно, блок не заменили сразу из-за его стоимости: один модуль стоит «как квартира в Москве с видом на Кремль».

Кроме того, проверка Ространснадзора выявила, что еще один Boeing-777 стоял в ангаре без технического обслуживания почти месяц.

По итогам проверки ведомство обязало авиакомпанию устранить все нарушения до марта 2017 года, отмечает издание. При этом пресс-секретарь «ВИМ-Авиа» Елена Федорова заявила Life, что информация о технических проблемах самолетов не соответствует действительности.