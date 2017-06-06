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"ВИМ-Авиа" нарушала правила обслуживания самолетов
Ространснадзор обнаружил, что в авиакомпании «ВИМ-Авиа» нарушались правила обслуживания самолетов, а в одном из лайнеров был неисправен модуль воздушных данных. Об этом сообщает Life со ссылкой на результаты проверки перевозчика.
В начале года Приволжская транспортная прокуратура попросила местный авиационный надзор изучить несколько широкофюзеляжных лайнеров Boeing, которые «ВИМ-Авиа» использовала для дальних полетов. Такие самолеты вмещают более 300 пассажиров. По данным Life, в итоге выяснилось, что один Boeng-777-й эксплуатировали с заведомо неисправным модулем воздушных данных. Причем руководство компании якобы знало об этой проблеме.
«Допускается преднамеренное введение неисправности на ВС с дальнейшим допуском его к полетам с отложенным дефектом. На воздушном судне Boeing 777-200ER был установлен заведомо неисправный блок ADIRU, и воздушное судно осуществляло полеты», - цитирует Life материалы проверки.
ADIRU (Air Data / Inertial Reference Unit — блок воздушных данных и инерциальной системы) собирает с внешних датчиков на фюзеляже информацию о давлении воздуха, об угле атаки крыла и других показателях воздушного потока. Часть данных с ADIRU необходима для правильной работы автопилота.
Техник, который обслуживал самолеты «ВИМ-Авиа», рассказал Life, что, возможно, блок не заменили сразу из-за его стоимости: один модуль стоит «как квартира в Москве с видом на Кремль».
Кроме того, проверка Ространснадзора выявила, что еще один Boeing-777 стоял в ангаре без технического обслуживания почти месяц.
По итогам проверки ведомство обязало авиакомпанию устранить все нарушения до марта 2017 года, отмечает издание. При этом пресс-секретарь «ВИМ-Авиа» Елена Федорова заявила Life, что информация о технических проблемах самолетов не соответствует действительности.
В мае стало известно о проблемах «ВИМ-Авиа» с перевозкой пассажиров. Тогда начались многочасовые задержки рейсов перевозчика в Болгарию, Турцию и по другим направлениям. Второго июня перевозчик отменил все чартеры до 15 июня. Министр транспорта РФ Максим Соколов пообещал, что из-за сложившейся ситуации компенсации пассажирам за промедления с вылетом будут увеличены. В самой «ВИМ-Авиа» пояснили, что отмены связаны с необходимостью минимизировать массовые задержки рейсов, возникшие из-за задержки с возвращением трех самолетов компании с ремонта. Позже перевозчик отменил большинство летних чартеров из турецкой Антальи.
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